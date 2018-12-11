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Utgått
2-pack
Snabbt flöde, för tunna vätskor
6 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Bittålig och smidig napp som har utformats för ditt växande barns föränderliga behov.
Inläggen och räfflorna inuti nappen ger flexibilitet utan den kläms ihop, för oavbruten matning.
4.7
av 5
95
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
achoksi
11/12/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
good
easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat
Caitpaigexo
05/10/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
Super helpful!
This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat
cloudy71
01/10/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
Excellet teats
This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011