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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-napp

SCF044/27

4.7
| (95) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Enkel att kombinera med amning
Philips Avent mjuka och räfflade napp som inte kläms ihop är utformad för barn som växer. De bekväma blombladen och den naturliga nappformen gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 2-pack

  • Snabbt flöde, för tunna vätskor

  • 6 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Mjuk och smidig silikon för ditt barns föränderliga behov

Bittålig och smidig napp som har utformats för ditt växande barns föränderliga behov.

Flexibel, räfflad napp som inte kläms ihop

Flexibel, räfflad napp som inte kläms ihop

Inläggen och räfflorna inuti nappen ger flexibilitet utan den kläms ihop, för oavbruten matning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

95

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

11/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

good

easy to use. good grip. easy wash. flexible. nice.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat

05/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Super helpful!

This teat performs much better to any regular ones. I was very impressed! It was easy to use due to the way it was designed.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat

01/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellet teats

This teat is brilliantly made, soft for babies, but strong, designed well. Soft, anti-colic value to help reduce discomfort or colic. Does exactly what it needs to do and overall my son was impressed and seemed to feed from the teat ok, no issues with the use or design.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF044/27 Natural teat

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011