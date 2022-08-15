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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska i glas

SCF051/17

4.6
| (51) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Enkel att kombinera med amning
Philips Avent Natural-flaska med en extra mjuk napp påminner mer om amning. Den breda bröstformade nappen med flexibel spiralformad design och bekväma inlägg ger naturligt grepp och gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kompatibla produkter
Rekonditionerad snabb flaskvärmare

Rekonditionerad snabb flaskvärmare

SCF355/00R1

Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 1 flaska

  • 120 ml

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

51

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

2
1

15/08/2022

Sverige

Sverige

Enda som fungerade utav 10 olika märken

Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor

Fördelar

Själva nappen är super bra utformad

Nackdelar

Flaskan är glas vilket håller värmen länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

09/08/2022

Sverige

Sverige

Stabil och lyxig nappflaska

Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)

Fördelar

Stabil och tålig, skön att hålla i

Nackdelar

Tung för att mindre barn ska hålla själva

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

06/08/2022

Sverige

Sverige

Fräsch flaska i glas med enkel rengöring

Jag och min dotter på tre månader har erhållit Philips avent nappflaska samt dinapp stl 1 och 2 som en del av ett produkttest. Dottern ammas samt ges flaska med utpumpad bröstmjölk, således är flaskan inte prövad med ersättning. Denna recension skrivs objektivt utan påverkan från Philips. Fördelar: Fräscht med glas och perfekt storlek för att komma ner med en vanlig diskborste. Tydliga mått för uppmätning av mjölk eller ersättning. Relativt få delar som behöver plockas isär och diskas, enbart tre stycken. Då den är i glas blir hållbarheten en helt annan och drar inte till sig lukt om den skulle råka glömmas bort ett tag. Nackdelar: Då flaskan är i glas blir den lite tung att hålla i. Om man behöver en ledig hand blir den aningens svår att balansera upp med samma hand som hålls runt bebis.

Fördelar

Bra storlek med plats för diskborsten. Enkel att rengöra och känns fräsch då den är i glas. Tydliga mått för uppmätning av mjölk.

Nackdelar

Blir aningens tung i handen då den är i glas.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.