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Utgått
1 flaska
120 ml
Dinapp för nyfödda
0 m+
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
4.6
av 5
51
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
noobi
15/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Enda som fungerade utav 10 olika märken
Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor
Fördelar
Själva nappen är super bra utformad
Nackdelar
Flaskan är glas vilket håller värmen länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Pappabjörn
09/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Stabil och lyxig nappflaska
Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)
Fördelar
Stabil och tålig, skön att hålla i
Nackdelar
Tung för att mindre barn ska hålla själva
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ello O H
06/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Fräsch flaska i glas med enkel rengöring
Jag och min dotter på tre månader har erhållit Philips avent nappflaska samt dinapp stl 1 och 2 som en del av ett produkttest. Dottern ammas samt ges flaska med utpumpad bröstmjölk, således är flaskan inte prövad med ersättning. Denna recension skrivs objektivt utan påverkan från Philips. Fördelar: Fräscht med glas och perfekt storlek för att komma ner med en vanlig diskborste. Tydliga mått för uppmätning av mjölk eller ersättning. Relativt få delar som behöver plockas isär och diskas, enbart tre stycken. Då den är i glas blir hållbarheten en helt annan och drar inte till sig lukt om den skulle råka glömmas bort ett tag. Nackdelar: Då flaskan är i glas blir den lite tung att hålla i. Om man behöver en ledig hand blir den aningens svår att balansera upp med samma hand som hålls runt bebis.
Fördelar
Bra storlek med plats för diskborsten. Enkel att rengöra och känns fräsch då den är i glas. Tydliga mått för uppmätning av mjölk.
Nackdelar
Blir aningens tung i handen då den är i glas.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.