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Utgått
SCF053/17
1 flaska
240 ml
Napp med långsamt flöde
1 m+
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
3.4
av 5
60
Recensioner
Tiffany974
07/08/2020
France
Del av marknadsföring
Biberon très satisfait
J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.
Fördelar
Tétine spéciale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Biberon en verre Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Biberon en verre Natural
Feci
19/06/2020
Nederland
Fijne fles
Hele fijne fles makkelijk schoon te maken Aanrader Bezorging was gelijk volgende dag binnen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Glazen Natural-babyfles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Glazen Natural-babyfles
Blondii90
13/06/2020
Deutschland
Del av marknadsföring
Sehr zufrieden
Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen
Fördelar
Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.