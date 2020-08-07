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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska i glas

SCF053/17

3.4
| (60) Recensioner
Enkel att kombinera med amning
Philips Avent Natural-flaska med en extra mjuk napp påminner mer om amning. Den breda bröstformade nappen med flexibel spiralformad design och bekväma inlägg ger naturligt grepp och gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kompatibla produkter
Rekonditionerad snabb flaskvärmare

Rekonditionerad snabb flaskvärmare

SCF355/00R1

Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 1 flaska

  • 240 ml

  • Napp med långsamt flöde

  • 1 m+

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

60

Recensioner

07/08/2020

France

France

Biberon très satisfait

J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.

Fördelar

Tétine spéciale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Biberon en verre Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Biberon en verre Natural

19/06/2020

Nederland

Nederland

Fijne fles

Hele fijne fles makkelijk schoon te maken Aanrader Bezorging was gelijk volgende dag binnen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Glazen Natural-babyfles

13/06/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich bin von der Babyflasche begeistert. Dadurch das sie aus Glas ist braucht man keine Angst vor Weichmachern zu haben. Die Flasche ist langlebig und lässt sich einfach reinigen. Was auch gut ist, ist der Sauger mit langsamem Nahrungsfluss so kann sich das Baby nicht verschlucken und man braucht keine Angst zu haben. Ich kann die Flasche jedem Baby ab dem 1. Monat empfehlen

Fördelar

Glas Flasche, Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF053/17 Natural-Babyflasche aus Glas

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.