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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Utgått

Philips AventNatural-nappflaska

SCF070/21

4.7
| (298) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Enkel att kombinera med amning
Philips Avent Natural-flaska med en extra mjuk napp påminner mer om amning. Den breda bröstformade nappen med flexibel spiralformad design och bekväma inlägg ger naturligt grepp och gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • Napp med långsamt flöde

  • 1 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

298

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

22/05/2019

Sverige

Sverige

Toppen flaska för barn och förälder

Nu har vi haft denna typ av flaska sedan födsel och är supernöjda. Skön att hålla i, lätt att diska och är omtyckt av sonen. Vi har fått delamma pga hans viktkurva och det har inte varit några problem med amningen trots detta. Bra grepp av både flaska och bröst. Däremot har vi inte testat denna dinapp förens nu. Den fungerar toppen för oss! Även om denna napp är för 1+ Mån precis som den andra/gamla(?) modellen så fungerar denna för oss vilket den andra inte gjort ännu trots att pojken nu är tre månader. Inga kväljningar och mindre läckage i mungiporna. Denna fungerar jättebra och vi kan nu börja frångå 0+mån napparna som vi nu haft i tre månader. Den mjuka och sträva vårtan känns mer naturtrogen än de andra glatta napparna. Kan verkligen rekommendera denna flaska.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska

08/05/2019

Sverige

Sverige

Pricken över I:et

Bara älskar denna nappflaska, lätt att mäta upp ersättningen i, bra form på franskan så våran son som älskar att hålla i flaskan kunde göra det, lätt att rengöra och tar inte alls mycket plats.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska

23/02/2019

Sverige

Sverige

Bebisens favoritflaska

Våran bebis gillar verkligen denna nappflaska. Dinappen är formad som en bröstvårta vilket gör det lättare för bebisen att få grepp. Vi har märkt att vår bebis på bra grepp på denna dinapp jämfört ned andra dinappar på andra nappflaskor. Det enda minuter är designen. Lite tråkig.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.