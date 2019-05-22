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Utgått
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
4.7
av 5
298
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Tvåbarnsmamma
22/05/2019
Sverige
Toppen flaska för barn och förälder
Nu har vi haft denna typ av flaska sedan födsel och är supernöjda. Skön att hålla i, lätt att diska och är omtyckt av sonen. Vi har fått delamma pga hans viktkurva och det har inte varit några problem med amningen trots detta. Bra grepp av både flaska och bröst. Däremot har vi inte testat denna dinapp förens nu. Den fungerar toppen för oss! Även om denna napp är för 1+ Mån precis som den andra/gamla(?) modellen så fungerar denna för oss vilket den andra inte gjort ännu trots att pojken nu är tre månader. Inga kväljningar och mindre läckage i mungiporna. Denna fungerar jättebra och vi kan nu börja frångå 0+mån napparna som vi nu haft i tre månader. Den mjuka och sträva vårtan känns mer naturtrogen än de andra glatta napparna. Kan verkligen rekommendera denna flaska.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska
Kakan26
08/05/2019
Sverige
Pricken över I:et
Bara älskar denna nappflaska, lätt att mäta upp ersättningen i, bra form på franskan så våran son som älskar att hålla i flaskan kunde göra det, lätt att rengöra och tar inte alls mycket plats.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska
Aollton
23/02/2019
Sverige
Bebisens favoritflaska
Våran bebis gillar verkligen denna nappflaska. Dinappen är formad som en bröstvårta vilket gör det lättare för bebisen att få grepp. Vi har märkt att vår bebis på bra grepp på denna dinapp jämfört ned andra dinappar på andra nappflaskor. Det enda minuter är designen. Lite tråkig.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF033/16 Natural-nappflaska