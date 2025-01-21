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  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1
  • Lugnar nyfödda från dag 1

Utgått

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/02

4.7
| (434) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Lugnar nyfödda från dag 1
Trygg tröst från dag ett. Philips Avent ultra start-nappen är gjord för att passa ditt nyfödda barns lilla mun och kan användas säkert tills barnet är sex månader gammalt. Oavsett vem som tar hand om barnet finns tröst nära till hands!
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Liten och lätt för helt rätt passform

Lugnar nyfödda från dag 1

  • Utformad för nyfödda

  • Ortodontisk och BPA-fri

  • 2-pack

  • 0–2 m

Lätt napp för nyfödda som kan användas säkert tills barnet är sex månader

Lätt napp för nyfödda som kan användas säkert tills barnet är sex månader

Vår napp för nyfödda är speciellt utformad för att passa små munnar och ansikten. Den lätta, ringlösa designen gör den till en idealisk första napp och den är lämplig för barn upp till sex månader. Nappens form och storlek gör det enkelt för ditt barn att övergå till Philips Avent-napparna ultra air och ultra soft, så att barnets naturliga sugbehov alltid tillgodoses.

98 % acceptans av nappen*

98 % acceptans av nappen*

När vi bad föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon svarade i genomsnitt 98 % att deras barn tar ultra-napparna från Philips Avent.

Optimal för hälsosam tandutveckling

Optimal för hälsosam tandutveckling

Våra ortodontiska, symmetriska mjuka silikonnappar är utformade för munnens naturliga utveckling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

434

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

21/01/2025

Sverige

Sverige

Mjuka nappar med suverän passform!

Väldigt mjuka och snälla nappar som dessutom har en väldigt genomtänkt design. Mycket lätta att göra rena och väldigt omtyckt av barnet.

Fördelar

Passform och design

Nackdelar

Inga!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

10/01/2025

Sverige

Sverige

Bra napp

Den här produkten är fantastisk för bebisar som älskar dummys, den är definitivt värd att skaffa för din nyfödda. jag rekommenderar den här produkten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/02 ultra start

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/02 ultra start

09/01/2025

Sverige

Sverige

Nappar för mörkerseende.

Jag gillar denna napp för att den lyser i mörkret, så den är lätt att hitta på nätterna när vår bebis tappar den. En till sak som jag gillar är boxen som följer med. Den funkar bra för att sterilisera napparna. Praktiskt var också att dom hade samma form som vår första napp.

Fördelar

Lyser i mörker. Sterilisera i mikro.

Nackdelar

Inget vad jag vet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. 2023 års konsumenttester i USA bekräftar 98 % acceptans av den strukturerade Philips Avent-nappen som används i våra ultra-nappar (n=201).

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning