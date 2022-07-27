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  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
  • Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/20

4.1
| (335) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform
Philips Avent Soothie är utformad för babyns naturliga ansiktskonturer. Den böjda, hjärtformade skölden stöter inte i den lilla näsan. Soothie är tillverkad av silikon av medicinsk kvalitet och finns på sjukhus över hela Europa*
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flexibel silikon av medicinsk kvalitet

Sitter bekvämt och följer babyns naturliga ansiktsform

  • Silikondesign i en del

  • 0-6 m

  • BPA-fri

  • 2-pack

Följer konturerna i barnets ansikte för ökad komfort

Följer konturerna i barnets ansikte för ökad komfort

Den specialdesignade, hjärtformade skölden är utformad för att följa barnets naturliga ansiktskonturer och ger maximal komfort utan att vidröra hens lilla näsa.

Design i en del, tillverkad av 100 % silikon av medicinsk kvalitet

Design i en del, tillverkad av 100 % silikon av medicinsk kvalitet

Soothie har en hållbar design i en del och är helt tillverkad av flexibel silikon av medicinsk kvalitet. Vårt expertteam skapade den särskilt för nyfödda barn i åldern 0–6 månader.

Används på sjukhus över hela Europa*

Används på sjukhus över hela Europa*

Philips Avent-napputbudet används på sjukhus över hela Europa. Både läkare och sjuksköterskor använder dem för att lugna nyfödda.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

335

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

27/07/2022

Sverige

Sverige

Produkten funkar bra som napp.

Den funkar bra som napp men barnet tittar konstigt på mig när jag sätter i fingret i nappen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

16/07/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Bra produkt som vårt barn verkar älska. Bra att man även får med en behållare som gör att det är enkelt att hålla rent.

Fördelar

Bra kvalitet

Nackdelar

Inget

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

11/07/2022

Sverige

Sverige

Både bebis och vi älskar dessa napparna!

Väldigt bra nappar då man kan föra in fingret i nappen och därefter föra in nappen i munnen på bebisen. Det gör det enklare att hålla nappen på plats när bebisen initialt rör på huvudet, kanske skriker och behöver extra hjälp att ta nappen. Då kan man hålla ett finger i nappen samtidigt som man håller resten av handen mot exempelvis bebisens bröst. Upplevs lite stor och det ser lite roligt ut när man kan se bebisen suga, men det vänjer man sig vid rätt snabbt. Kan varmt rekommenderas!

Fördelar

Barnet gillar den. Bra att kunna köra in fingret i den för att lättare hjälpa bebisen få den på plats.

Nackdelar

Upplevs lite stor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Alla våra nappar har samma form, design i en del och material, och levereras med en mängd olika sköldar, inklusive de som används på sjukhus över hela Europa

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning