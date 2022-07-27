Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Silikondesign i en del
0-6 m
BPA-fri
2-pack
Den specialdesignade, hjärtformade skölden är utformad för att följa barnets naturliga ansiktskonturer och ger maximal komfort utan att vidröra hens lilla näsa.
Soothie har en hållbar design i en del och är helt tillverkad av flexibel silikon av medicinsk kvalitet. Vårt expertteam skapade den särskilt för nyfödda barn i åldern 0–6 månader.
Philips Avent-napputbudet används på sjukhus över hela Europa. Både läkare och sjuksköterskor använder dem för att lugna nyfödda.
4.1
av 5
335
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Ayla39
27/07/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten funkar bra som napp.
Den funkar bra som napp men barnet tittar konstigt på mig när jag sätter i fingret i nappen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie
Sofia.31
16/07/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Bra produkt
Bra produkt som vårt barn verkar älska. Bra att man även får med en behållare som gör att det är enkelt att hålla rent.
Fördelar
Bra kvalitet
Nackdelar
Inget
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie
Polyfemos
11/07/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Både bebis och vi älskar dessa napparna!
Väldigt bra nappar då man kan föra in fingret i nappen och därefter föra in nappen i munnen på bebisen. Det gör det enklare att hålla nappen på plats när bebisen initialt rör på huvudet, kanske skriker och behöver extra hjälp att ta nappen. Då kan man hålla ett finger i nappen samtidigt som man håller resten av handen mot exempelvis bebisens bröst. Upplevs lite stor och det ser lite roligt ut när man kan se bebisen suga, men det vänjer man sig vid rätt snabbt. Kan varmt rekommenderas!
Fördelar
Barnet gillar den. Bra att kunna köra in fingret i den för att lättare hjälpa bebisen få den på plats.
Nackdelar
Upplevs lite stor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Soothie SCF099/21 Soothie
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Alla våra nappar har samma form, design i en del och material, och levereras med en mängd olika sköldar, inklusive de som används på sjukhus över hela Europa
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning