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Utgått
SCF120/01
0-3 månader
För enkel borttagning av Philips Avent-napp när som helst
Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.
Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.
Recensioner
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.