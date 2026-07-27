Användarvänliga silikonnappar

Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.