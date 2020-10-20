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Philips Avent Classic-napp
Utgått
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SCF124/01
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Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?
Är åldersriktlinjerna för Philips Avent viktiga?
Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?
Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?
Hur länge kan jag använda en Philips Avent-napp?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
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