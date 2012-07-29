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  • Extra luftflöde för känslig hud
  • Extra luftflöde för känslig hud
  • Extra luftflöde för känslig hud
  • Extra luftflöde för känslig hud
  • Extra luftflöde för känslig hud
  • Extra luftflöde för känslig hud

Utgått

Philips AventModerna Freeflow-nappar

SCF132/32

5
| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Extra luftflöde för känslig hud
De ortodontiska, hopfällbara och symmetriska Avent-napparna är anpassade efter den naturliga utvecklingen av spädbarnets gom, tänder och tandkött. Alla Avent-nappar är tillverkade av silikon och är smak- och luktfria. Färgerna kan variera.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Freeflow-ringar och modern design.

Extra luftflöde för känslig hud

  • 0-6 m

Handtag i form av säkerhetsring

Handtag i form av säkerhetsring

För enkel borttagning av Philips Avent-napp när som helst

Ortodontisk, symmetrisk hopfällbar napp

Ortodontisk, symmetrisk hopfällbar napp

Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.

Användarvänliga silikonnappar

Användarvänliga silikonnappar

Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

the product is good

My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.

Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers

Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best dummy you can buy

Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product :)

My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 