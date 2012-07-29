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Utgått
0-6 m
För enkel borttagning av Philips Avent-napp när som helst
Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.
Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.
5.0
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers
Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Best dummy you can buy
Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers
Cheryl2012
22/07/2012
United Kingdom
Great product :)
My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF132/02 Freeflow soothers
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.