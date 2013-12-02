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Utgått
6-18 månader
För enkel borttagning av Philips Avent-napp när som helst
Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.
Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.