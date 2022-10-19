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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Perfekt anpassad till din nyfödda bebis
0–2 m
Ortodontiska och BPA-fria
1-pack
Nappen Minis sköld är extra liten och lätt för spädbarn upp till två månader.
Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
4.4
av 5
14
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Emmy 87
19/10/2022
Deutschland
Das Produkt ist perfekt für Neugeborene
Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.
Fördelar
Klein und perfekter Sitz
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF151/03 Mini-Schnuller
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF151/03 Mini-Schnuller
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Fördelar
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Nackdelar
Non ne ho trovati
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini
Paky93
30/10/2018
Italia
Ottimo prodotto, pensato per i più piccini
Amore a prima vista per questi succhietti...sono stati la prima scelta per la mia bimba nata prematura e ci siamo trovate benissimo. Super soddisfatta, continuerò con le taglie più grandi perché mia figlia non lo molla più!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF151/00 Succhietto Mini
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
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Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
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