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Utgått
Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.
4.5
av 5
129
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Jessica
31/10/2016
Sverige
Jättenöjd bebis
Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/23 Classic-napp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/23 Classic-napp
Coollady
01/08/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Fabulous comforter
My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins
Fördelar
Great shape
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother
Yellowbear66
22/07/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great soothers my baby will only settle with these
These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.
Fördelar
Just great
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother