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  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag

Utgått

Philips AventClassic-napp

SCF169/34

4.8
| (168) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Utformad för att trösta ditt barn varje dag
Med nappen Philips Avent Classic kan du trösta ditt barn när som helst. Den ortodontiska nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling och finns i en mängd olika färger.
Visa alla fördelar

Tröstnapp med klar, färgglad design

Utformad för att trösta ditt barn varje dag

  • För barnets grundläggande tröstbehov

  • 6-18 månader

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Säkerhetshandtag för enkel borttagning

Säkerhetshandtag för enkel borttagning

Med vårt säkerhetshandtag kan du enkelt ta bort barnets napp när som helst. Även små händer kan greppa det!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

168

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

12/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!

Fördelar

Always will buy as great for anyone

Nackdelar

Na

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/34 Classic soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/34 Classic soother

05/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great dummies cute little designs nice colours

Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find

Fördelar

Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained

Nackdelar

Nothing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother

01/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips anställd

AVENT soother

[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det främsta globala nappmärket

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  4. Årets tillverkare 2014