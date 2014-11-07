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  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri

Utgått

Philips AventGenomskinliga nappar

SCF170/20

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Ortodontisk BPA-fri

Philips AVENT SCF170/20 ortodontiska, hopfällbara och symmetriska nappar är anpassade efter barnets goms, tänders och tandkötts naturliga utveckling. Alla AVENT-nappar är tillverkade av silikon och är smak- och luktfria. Färgerna kan variera.

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Snygg design, kristallklar look.

Ortodontisk BPA-fri

  • 0-3 månader

  • BPA-fri

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

07/11/2014

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Toller Schnuller!

Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Classic pacifier

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Classic pacifier

05/10/2011

France

France

beau design et discrète

pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Sucette classique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Sucette classique

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