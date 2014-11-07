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Utgått
Ortodontisk BPA-fri
Philips AVENT SCF170/20 ortodontiska, hopfällbara och symmetriska nappar är anpassade efter barnets goms, tänders och tandkötts naturliga utveckling. Alla AVENT-nappar är tillverkade av silikon och är smak- och luktfria. Färgerna kan variera.
0-3 månader
BPA-fri
Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Verifierad köpare
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Classic pacifier
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Sucette classique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF170/19 Sucette classique