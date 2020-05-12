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30 dagars ångerrätt
Utgått
För barnets grundläggande tröstbehov
6-18 månader
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.
Med vårt säkerhetshandtag kan du enkelt ta bort barnets napp när som helst. Även små händer kan greppa det!
4.8
av 5
168
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Kitty575
12/05/2020
United Kingdom
Amazing
This product is amazing! Teat is really soft and will soothe anyone!
Fördelar
Always will buy as great for anyone
Nackdelar
Na
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/34 Classic soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF182/34 Classic soother
Channylouise96
05/07/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great dummies cute little designs nice colours
Thought these were really great little dummies I love the shape of them and the size easy for children to hold and grip I also love the cute little pictures which they have in them and the colours are really nice too very noticeable which helps them be easier to find
Fördelar
Great size easy for kids to handle nice notable colours easy to spot if they get lost cute little pictures which keep the kids entertained
Nackdelar
Nothing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother
Asia...xxx
01/07/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Philips anställd
AVENT soother
[Employee of philipsglobal] very good quality of the material, thanks to these soothers my child has no more colic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF169/37 Classic soother
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Årets tillverkare 2014