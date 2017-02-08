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Utgått
0-3 månader
BPA-fri
Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.
Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.
För att hålla steriliserade nappar hygieniska
4.6
av 5
42
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
clearup
08/02/2017
United Kingdom
Excellent Soother
This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.
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Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Jenny1505
08/02/2017
United Kingdom
Excellent Soother
This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
koziulka
08/02/2017
United Kingdom
Easy accepted by my kids and comes in lovely designs and colours
Philips Avent soothers they are my favourite. I have used it previously with my daughter who is eight now and now I'm using with my 12 months old boy. I love the wide choice of designs and colours. This soothers comes in the pack of 2. One of the soother is clear colour with orange handle and the middle is designed with cars (red, blue, purple and orange colours). The second soother is clear blue colour with red handle and middle been designed with colourful cars and tracks. Both soothers comes with snap on hygienic cap to keep them clean when not in use. This soothers are orthodontic and BPA-free. This soothers comes from the age range of 6-18 months. They are only the one soothers my kids would take and I would highly recommend them.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Häng inte nappen runt barnets hals eftersom den utgör en stryprisk!