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  • Ortodontisk BPA-fri
  • Ortodontisk BPA-fri

Utgått

Philips AventModenappar

SCF172/20

4.6
| (42) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Ortodontisk BPA-fri
Philips AVENT ortodontiska, hopfällbara och symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av spädbarnets gom, tänder och tandkött. Alla Philips AVENT-nappar är tillverkade av silikon och är smak- och luktfria. Färgerna kan variera.
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Klara, färgglada djurdesigner för alla åldrar.

Ortodontisk BPA-fri

  • 0-3 månader

  • BPA-fri

Ortodontisk, symmetrisk hopfällbar napp

Ortodontisk, symmetrisk hopfällbar napp

Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.

Användarvänliga silikonnappar

Användarvänliga silikonnappar

Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.

Skyddslock som knäpps på

Skyddslock som knäpps på

För att hålla steriliserade nappar hygieniska

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

42

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

2

08/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Soother

This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

08/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Soother

This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

08/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Easy accepted by my kids and comes in lovely designs and colours

Philips Avent soothers they are my favourite. I have used it previously with my daughter who is eight now and now I'm using with my 12 months old boy. I love the wide choice of designs and colours. This soothers comes in the pack of 2. One of the soother is clear colour with orange handle and the middle is designed with cars (red, blue, purple and orange colours). The second soother is clear blue colour with red handle and middle been designed with colourful cars and tracks. Both soothers comes with snap on hygienic cap to keep them clean when not in use. This soothers are orthodontic and BPA-free. This soothers comes from the age range of 6-18 months. They are only the one soothers my kids would take and I would highly recommend them.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Häng inte nappen runt barnets hals eftersom den utgör en stryprisk!