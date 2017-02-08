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  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft

Utgått

Philips AventFreeflow-nappar

SCF172/22

4.6
| (42) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Behandla känslig hud med luft
Med Philips Avent Freeflow-napp kan ditt barns hud andas. Den svängda skölden har sex lufthål för extra luftflöde som hjälper till att minska hudirritation. Den ortodontiska nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling.
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Extra lufthål låter huden andas

Behandla känslig hud med luft

  • Trösta med luft

  • 6-18 månader

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Extra lufthål så att barnets hud kan andas

Extra lufthål så att barnets hud kan andas

Hud behöver andas, detta gäller särskilt för små barn. Vår sköld har 6 lufthål för extra luftflöde som minskar hudirritationen.

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

42

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

2

08/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Soother

This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

08/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Soother

This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

08/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Easy accepted by my kids and comes in lovely designs and colours

Philips Avent soothers they are my favourite. I have used it previously with my daughter who is eight now and now I'm using with my 12 months old boy. I love the wide choice of designs and colours. This soothers comes in the pack of 2. One of the soother is clear colour with orange handle and the middle is designed with cars (red, blue, purple and orange colours). The second soother is clear blue colour with red handle and middle been designed with colourful cars and tracks. Both soothers comes with snap on hygienic cap to keep them clean when not in use. This soothers are orthodontic and BPA-free. This soothers comes from the age range of 6-18 months. They are only the one soothers my kids would take and I would highly recommend them.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det främsta globala nappmärket

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  4. Årets tillverkare 2014