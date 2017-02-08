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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Trösta med luft
6-18 månader
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Hud behöver andas, detta gäller särskilt för små barn. Vår sköld har 6 lufthål för extra luftflöde som minskar hudirritationen.
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.
4.6
av 5
42
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
clearup
08/02/2017
United Kingdom
Excellent Soother
This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.
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Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Jenny1505
08/02/2017
United Kingdom
Excellent Soother
This Soother comes in many different and pretty designs. Our little one took well to it, even though she is used to a different brand. The soother/pacifier is made of tasteless and odourless silicone, and also BPA free.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
koziulka
08/02/2017
United Kingdom
Easy accepted by my kids and comes in lovely designs and colours
Philips Avent soothers they are my favourite. I have used it previously with my daughter who is eight now and now I'm using with my 12 months old boy. I love the wide choice of designs and colours. This soothers comes in the pack of 2. One of the soother is clear colour with orange handle and the middle is designed with cars (red, blue, purple and orange colours). The second soother is clear blue colour with red handle and middle been designed with colourful cars and tracks. Both soothers comes with snap on hygienic cap to keep them clean when not in use. This soothers are orthodontic and BPA-free. This soothers comes from the age range of 6-18 months. They are only the one soothers my kids would take and I would highly recommend them.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF172/22 Freeflow soothers
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Årets tillverkare 2014