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  • Lyser i mörkret, BPA-fri
  • Lyser i mörkret, BPA-fri
  • Lyser i mörkret, BPA-fri
  • Lyser i mörkret, BPA-fri

Utgått

Philips AventNattnappar

SCF176/20

Lyser i mörkret, BPA-fri
Philips AVENT SCF176/20 ortodontiska, hopfällbara och symmetriska nappar är anpassade efter barnets goms, tänders och tandkötts naturliga utveckling. Alla AVENT-nappar är tillverkade av silikon och är smak- och luktfria. Färgerna kan variera.
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Med unikt handtag som lyser i mörkret.

Lyser i mörkret, BPA-fri

  • 0-3 månader

  • BPA-fri

Ortodontisk, symmetrisk hopfällbar napp

Ortodontisk, symmetrisk hopfällbar napp

Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.

Användarvänliga silikonnappar

Användarvänliga silikonnappar

Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.

Skyddslock som knäpps på

Skyddslock som knäpps på

För att hålla steriliserade nappar hygieniska

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Häng inte nappen runt barnets hals eftersom den utgör en stryprisk!