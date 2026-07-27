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Utgått
SCF176/21
3-6 m
BPA-fri
Philips Avents platta, droppformade symmetriska nappar tar hänsyn till den naturliga utvecklingen av barnets gom, tänder och tandkött, även om nappen hamnar upp och ned i munnen.
Philips Avent-silikonnappen är smak- och luktfri, så det är mer troligt att ditt barn tar den. Silikonet är lent, genomskinligt, enkelt att rengöra och blir inte kladdigt. Nappen är slitstark, håller länge och blir inte missformad eller missfärgad vid lång tids användning.
För att hålla steriliserade nappar hygieniska
Recensioner
Häng inte nappen runt barnets hals eftersom den utgör en stryprisk!