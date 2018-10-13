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Utgått
SCF176/22
Ring som lyser i mörkret
6-18 månader
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Vi vet hur viktigt det är att ditt barn somnar om. Vår unika, självlysande ring gör att du kan hitta nappen utan att behöva tända ljuset.*
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.
2.6
av 5
27
Recensioner
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Succhietto Night Time
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Succhietto Night Time
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Chupete nocturno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Chupete nocturno
marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/22 Succhietto Night Time
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF176/22 Succhietto Night Time
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Utsätt ringen för ljus före användning.
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Årets tillverkare 2014