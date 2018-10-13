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  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags
  • Praktiskt lugnande vid läggdags

Utgått

Philips AventNattnapp

SCF176/22

2.6
| (27) Recensioner
Praktiskt lugnande vid läggdags
Trösta barnet vid läggdags med nappen Philips Avent Classic Night Time: ringen som lyser i mörkret gör det enklare att hitta den på natten. Den ortodontiska nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling medan det sover.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Unik ring som lyser i mörkret

Praktiskt lugnande vid läggdags

  • Ring som lyser i mörkret

  • 6-18 månader

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Lysande ring som är lätt att se i mörkret

Lysande ring som är lätt att se i mörkret

Vi vet hur viktigt det är att ditt barn somnar om. Vår unika, självlysande ring gör att du kan hitta nappen utan att behöva tända ljuset.*

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.6

av 5

27

Recensioner

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Succhietto Night Time

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Succhietto Night Time

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Chupete nocturno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/24 Chupete nocturno

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/22 Succhietto Night Time

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF176/22 Succhietto Night Time

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Utsätt ringen för ljus före användning.

  2. Det främsta globala nappmärket

  3. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  4. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  5. Årets tillverkare 2014