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  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft
  • Behandla känslig hud med luft

Utgått

Philips AventFreeflow-nappar

SCF178/13

4.1
| (11) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Behandla känslig hud med luft
Med Philips Avent Freeflow-napp kan ditt barns hud andas. Skölden har sex lufthål för extra luftflöde som är utformade för att minska hudirritationen. Den ortodontiska nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Extra lufthål låter huden andas

Behandla känslig hud med luft

  • Trösta med luft

  • 0-6 m

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 1-pack

Extra lufthål så att barnets hud kan andas

Extra lufthål så att barnets hud kan andas

Hud behöver andas, detta gäller särskilt för små barn. Vår sköld har 6 lufthål för extra luftflöde som minskar hudirritationen.

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

11

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

4
2

19/04/2016

Sverige

Sverige

Den enda napp som vår lillgubbe vill ha

Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow pacifiers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow pacifiers

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Det främsta globala nappmärket

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  4. Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012

  5. Årets tillverkare 2014