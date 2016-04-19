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Utgått
Trösta med luft
0-6 m
Ortodontiska och BPA-fria
1-pack
Hud behöver andas, detta gäller särskilt för små barn. Vår sköld har 6 lufthål för extra luftflöde som minskar hudirritationen.
Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
4.1
av 5
11
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Siggesmamma
19/04/2016
Sverige
Den enda napp som vår lillgubbe vill ha
Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow pacifiers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow pacifiers
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012
Årets tillverkare 2014