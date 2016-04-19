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Utgått
Trösta med luft
0-6 m
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Hud behöver andas, detta gäller särskilt för små barn. Vår sköld har 6 lufthål för extra luftflöde som minskar hudirritationen.
Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
4.1
av 5
11
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Siggesmamma
19/04/2016
Sverige
Den enda napp som vår lillgubbe vill ha
Den enda nappsort som vår lillgubbe vill ha. Tidigare "minitröstnapp"-varianten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow pacifiers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow pacifiers
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF178/23 Freeflow soothers
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012
Årets tillverkare 2014