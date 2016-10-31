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  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag
  • Utformad för att trösta ditt barn varje dag

Utgått

Philips AventClassic-napp

SCF182/12

4.5
| (129) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Utformad för att trösta ditt barn varje dag
Med nappen Philips Avent Classic kan du trösta ditt barn när som helst. Den ortodontiska nappen tar hänsyn till barnets tandutveckling och finns i en mängd olika färger.
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Napp med färgglad djurdesign

Utformad för att trösta ditt barn varje dag

  • För barnets grundläggande tröstbehov

  • 0-6 m

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

9 av 10 bebisar tar våra nappar*

Bebisar vet vad de vill! Vi har frågat föräldrar om deras bebisar gillar Philips Avent-nappar, och svaret är att 9 av 10 barn tar våra nappar.*

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

129

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

31/10/2016

Sverige

Sverige

Jättenöjd bebis

Philips Avent är de enda napparna min bebis accepterar. Finns i många söta designs också.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/23 Classic-napp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/23 Classic-napp

01/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous comforter

My baby has really taken to these comforters, the shape and size seem to be perfect for her. In the past she has not really got on with different brands I have tried do these were a god send. They help to settle her after a feed and get her back to sleep in mins

Fördelar

Great shape

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother

22/07/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great soothers my baby will only settle with these

These are great soothers - I have tried several with my baby but these are the only ones that settle him straight away and are a real god send at night when he is restless.

Fördelar

Just great

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF182/12 Classic soother

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det främsta globala nappmärket

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Årets tillverkare 2014

  4. Testad online med 100 föräldrar, Storbritannien 2012

  5. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg