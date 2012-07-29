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Fri frakt från 450 SEK
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Utgått
6-18 månader
Den avancerade ortodontiska nappen med unika vingar som minimerar tryck mot tandköttet och tänderna som är under utveckling. Vingarna gör nappen bredare så att trycket som orsakas av barnets sugande fördelas jämnare, vilket ger mindre tryck per tand.
Nappen är formad så att barnets tunga stannar i en naturlig position.
För att hålla steriliserade nappar hygieniska.
4.5
av 5
12
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
sara247
29/07/2012
United Kingdom
this is the only dummy my baby took
My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Honey786
22/07/2012
United Kingdom
This is a gr8 safe product for your lil treasure!
I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
kitykaty1
22/07/2012
United Kingdom
This is a gr8 safe product for your lil treasure!
I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Häng inte nappen runt barnets hals eftersom den utgör en stryprisk!