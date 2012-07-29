ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
  • Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling

Utgått

Philips AventAvancerade ortodontiska nappar

SCF184/14

4.5
| (12) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling
Philips Avent SCF184/14 avancerad ortodontisk napp är utformad att underlätta en hälsosam tandutveckling. Alla våra nappar är tillverkade av silikon och är smak- och luktfria. Färgerna kan variera.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Utvecklad i samarbete med den ledande tandregleraren dr. Hagemann

Utformad för att underlätta en hälsosam tandutveckling

  • 6-18 månader

Unika "vingar"

Unika "vingar"

Den avancerade ortodontiska nappen med unika vingar som minimerar tryck mot tandköttet och tänderna som är under utveckling. Vingarna gör nappen bredare så att trycket som orsakas av barnets sugande fördelas jämnare, vilket ger mindre tryck per tand.

Formad napp

Formad napp

Nappen är formad så att barnets tunga stannar i en naturlig position.

Hygieniskt lock som knäpps på

Hygieniskt lock som knäpps på

För att hålla steriliserade nappar hygieniska.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

12

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3
2

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

this is the only dummy my baby took

My baby was a breastfed baby and didnt ever want a dummy just me to comfort her. this started to.become a problem as she would stay on the breast for hours so i thought i would try a dummy. i bought all sorts of dummies which would make my baby gag and everything. i then bought the philips orthadontic ones and my baby took to them straight away. i darent leave one at home as she cries for it when she is tired. the design is great and easy to clean and sterilise and they have caps to keep the teat sterile and clean. brilliant soother

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This is a gr8 safe product for your lil treasure!

I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This is a gr8 safe product for your lil treasure!

I'm always weary of soothers for children, but i can assure you its a safe and RELIABLE product when you really need it! -(when you're trying to sleep lol!) excellent and fun designs..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF184/13 Advanced orthodontic soothers

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Häng inte nappen runt barnets hals eftersom den utgör en stryprisk!