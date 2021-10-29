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  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
  • Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning

Utgått

Philips AventNappen Soothie Shapes

SCF194/01

4.1
| (49) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning
Nappen Philips Avent Soothie Shapes hjälper dig att knyta an till din bebis på ett nytt sätt. Tack vare vår unika design kan du ge tröst med ditt eget finger. Soothie Shapes är gjord av silikon av medicinsk kvalitet och är enkel att rengöra.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flexibel silikon av medicinsk kvalitet

Främjar barnets naturliga sugbeteende och anknytning

  • Silikondesign i en del

  • 0-3 månader

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Delas ut på sjukhus i USA

Delas ut på sjukhus i USA

Används inom sjukvården för att lugna nyfödda bebisar. Soothies delas ut på sjukhus i USA.*

Unik design främjar anknytningen

Unik design främjar anknytningen

Soothie Shapes är lite annorlunda jämfört med våra andra nappar. Tack vare dess unika form kan du placera fingret i nappen så att du kan knyta an till ditt barn genom att hjälpa dem att suga.

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Utvecklad för naturlig tandutveckling

Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

49

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

29/10/2021

Italia

Italia

Resistente e facile all'uso

Ho avuto la possibilità di testare questo prodotto innovativo attraverso una campagna di tester dell'azienda Philips,sono soddisfatta del materiale resistente , facilmente lavabile in lavastoviglie,il mio bebè è altrettanto felice di poterlo utilizzare durante i suoi riposi notturno,dorme tranquillo,infatti facilita il sonno e calma le sinapsi del piccolo dandogli una sensazione di sollievo e calma,direi che ha i suoi vantaggi,un prodotto che vale la pena provare

Fördelar

Fornisce il giusto riposo quotidiano

Nackdelar

Dimensioni troppo piccole

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Succhietto Soothie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Succhietto Soothie

31/07/2021

España

España

¡Me encanta!

Sí se le puede poner cadena al chupete. Tiene dos agujeros. Mi hija los usa desde el día siguiente de nacer, era su consuelo en la. UCIN. No le ha causado dependencia, pues lo suelta cuando quiere, pero es verdad que le calma y no acepta ningún otro chupete.

Fördelar

Blandito, no se lo clava si se le escapa por la noche. Fácil de limpiar.

Nackdelar

Es complicado ponerle la cadena, aunque se pueda, podrían poner el agujero en la pestaña que hay más exterior para que la cadena no toque la carita.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/02 Chupete Soothie Shapes

21/08/2020

France

France

Excellent

Bonjour, Mon fils a 9 mois et il n’arrive pas en s’en séparer. Pourquoi ne pas faire des taille plus grande et d’autre coloris (gris et jaune / orange et rouge) ? Ce serai génial !

Fördelar

Adapter totalement a la bouche des bebe

Nackdelar

Difficile de trouver un attache pour les attacher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/01 Suce Soothie Shapes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF194/01 Suce Soothie Shapes

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Den här Soothie-nappen har samma form och är tillverkad av samma material som den amerikanska modellen, men med en annan form på skölden.

  2. Det främsta globala nappmärket

  3. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  4. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg