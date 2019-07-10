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30 dagars ångerrätt
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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
För barnets grundläggande tröstbehov
6-18 månader
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Vår silikonnapp har en symmetrisk form som vårdar barnets gom, tänder och tandkött när han eller hon växer.
Du kan känna dig trygg med att barnets komfort är i goda händer. Nappen är tillverkad på vår prisbelönta anläggning i Storbritannien.
Med vårt säkerhetshandtag kan du enkelt ta bort barnets napp när som helst. Även små händer kan greppa det!
3.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF195/03 Classic-fopspeen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF195/03 Classic-fopspeen
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Det främsta globala nappmärket
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
Årets tillverkare 2014