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Utgått

Philips Aventultra soft-napp

SCF210/21

4.7

| (732) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud

Ta hand om barnets känsliga hud med Philips Avent Ultra Soft-napp. Vår supermjuka*, flexibla sköld följer barnets kinder, vilket ger färre märken och mindre irritation vilket ger en bekvämare tröst.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flexibel sköld för bekväm passform

Den mjukaste nappen för barnets känsliga hud

  • Mycket mjuk och flexibel

  • 0-6 m

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Mjuk, flexibel sköld som ger färre hudmärken och mindre irritation

Mjuk, flexibel sköld som ger färre hudmärken och mindre irritation

Känslig hud behöver extra omsorg. Vår sköldteknik gör att den här nappen följer barnets naturliga ansiktskonturer, vilket ger den en bekväm passform. Ditt barn kommer att få färre hudmärken och mindre irritation.

Avrundad sköld som ger extra komfort varje dag

Avrundad sköld som ger extra komfort varje dag

Vår avrundade sköld minimerar trycket för en bekväm lugnande effekt som är skonsam mot de små kinderna.

Älskas av barn över hela världen*

Älskas av barn över hela världen*

Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med en struktur av silikon, och 98 % svarade i genomsnitt att deras barn tar de ultra soft- och ultra air- napparna från Philips Avent.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-961244

Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

732

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

12/12/2023

Sverige

Sverige

En fantastisk napp!

En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.

Fördelar

Kvalitet rakt igenom.

Nackdelar

Svåröppnat embalage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-12

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-12

05/12/2023

Sverige

Sverige

ultra soft napp

vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna

Fördelar

bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera

Nackdelar

-

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-05

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-05

04/12/2023

Sverige

Sverige

Satt väldigt bra

Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp

Datum för användning 2023-11-04

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Utvecklad i samarbete med vårdpersonal och mammor

  2. 2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.

  3. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  4. Det främsta globala nappmärket

  5. Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg

  6. 85 % av föräldrarna i undersökningen upplever att den här nappen är mjukare än åtta jämförbara modeller från andra ledande varumärken, oberoende forskning, USA, feb 2017.