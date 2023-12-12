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Utgått
Mycket mjuk och flexibel
6-18 månader
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
Känslig hud behöver extra omsorg. Vår sköldteknik gör att den här nappen följer barnets naturliga ansiktskonturer, vilket ger den en bekväm passform. Ditt barn kommer att få färre hudmärken och mindre irritation.
Vår avrundade sköld minimerar trycket för en bekväm lugnande effekt som är skonsam mot de små kinderna.
Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med en struktur av silikon, och 98 % svarade i genomsnitt att deras barn tar de ultra soft- och ultra air- napparna från Philips Avent.
Utmärkelser
4.7
av 5
733
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Freetzie
12/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
En fantastisk napp!
En napp som verkligen lät vår dotters känsliga hy andas. De utslagen hon fick av andra nappar försvann direkt när vi började använda denna! Rekommenderas starkt.
Fördelar
Kvalitet rakt igenom.
Nackdelar
Svåröppnat embalage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
andyED
05/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
ultra soft napp
vår bäbis tog nappen från första gång, aldrg visat missnöje med den, vårt barn har väldig torr hud och det är då extra bra med en napp som är extra snäll mot kinderna
Fördelar
bra napp, bra med handtag, enkelt att sterilisera
Nackdelar
-
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Annalalala
04/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Satt väldigt bra
Passade min 4 månaders bebis väldigt bra. Hennes hud runt munnen som har en tendens att bli lite röd vid användning av napp blev något mindre röd vilket är ett plus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra soft SCF091/05 nappattrapp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
Utvecklad i samarbete med vårdpersonal och mammor
2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning
Det främsta globala nappmärket
Vårt sortiment ger stöd till föräldrar och barn i varje utvecklingssteg
85 % av föräldrarna i undersökningen upplever att den här nappen är mjukare än åtta jämförbara modeller från andra ledande varumärken, oberoende forskning, USA, feb 2017.