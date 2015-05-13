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Utgått

Philips AventAmningskupor för engångsbruk

SCF253/20

4.8
| (22) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Bekvämt hela natten
Unika Philips Avent-amningskupor SCF253/20 som hjälper dig att hålla dig torr och bekväm när du sover.
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Amningskupor för nattetid

Bekvämt hela natten

  • 20 nattkupor

Skydd under natten

Skydd under natten

Philips Avent-bröstkuddarna har bredare form och tjockare kärna för bättre absorbering. Dubbla självhäftande remsor som säkrar kudden på plats.

Heltäckande läckageskydd

Heltäckande läckageskydd

Utformat för extra skydd när du ligger ned.

Ultratorr

Ultratorr

Philips Avent-bröstkuddarna har flera lager som ger extra bra absorbering.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

22

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

13/05/2015

Sverige

Sverige

Super!

Jag tycker det är de bästa amningskupor på marknaden!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads

Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads

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