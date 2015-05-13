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Utgått
20 nattkupor
Philips Avent-bröstkuddarna har bredare form och tjockare kärna för bättre absorbering. Dubbla självhäftande remsor som säkrar kudden på plats.
Utformat för extra skydd när du ligger ned.
Philips Avent-bröstkuddarna har flera lager som ger extra bra absorbering.
4.8
av 5
22
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Marilu
13/05/2015
Sverige
Super!
Jag tycker det är de bästa amningskupor på marknaden!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads
Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads
MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF253/20 Disposable breast pads