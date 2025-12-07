SCF254/13
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
SCF254/13 Breast pads
Det vaxkakemönstrade översta lagret är mjukt och bekvämt mot huden.
Högabsorberande kärna fångar upp fukt och håller huden torr både dag och natt.
Individuellt förpackade av hygieniska skäl, perfekt för resan.
Det ventilerande ytterlagret förhindrar läckage så att du håller kläderna torra.
Två självhäftande remsor som håller kuporna på plats.
Det i genomsnitt 2 mm tunna, formade materialet gör att kuporna inte syns under kläderna.
Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.
