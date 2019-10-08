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Utgått
Värmer mjölken var ni än är
Värmer snabbt
Skyddslock till bägare
Värmer barnmat också
Ingen ström behövs. Det här är en flaskvärmare du kan ta med dig överallt. Kokat vatten i termosflaskan hålls varmt i upp till 6 timmar och kan användas för att värma flera flaskor.
Flaskvärmaren kan värma 180 ml mjölk på bara 2,5 minuter*.
Locket som är enkelt att hälla ur är utformat för att slippa spill när du är i farten. Det är tydligt märkt med öppet och stängt läge och är lätt att rengöra.
3.9
av 5
43
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Knutenpaul
08/10/2019
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Natti
21/05/2019
Deutschland
Nur zu empfehlen
Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs
Lunaperla
28/08/2017
Italia
scaldabiberon termico eccellente
un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF256 Scaldabiberon termico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF256 Scaldabiberon termico
Om du har en 180 ml flaska med en temperatur på 20 ºC
Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor kan inte användas i den här flaskvärmaren.