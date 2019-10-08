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  • Värmer var som helst, när som helst
  • Värmer var som helst, när som helst
  • Värmer var som helst, när som helst
  • Värmer var som helst, när som helst
  • Värmer var som helst, när som helst
  • Värmer var som helst, när som helst

Utgått

Philips AventFlaskvärmare i farten

SCF256

3.9
| (43) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten
Värmer var som helst, när som helst
När ni är på väg någonstans och du behöver mata ditt barn, då kan den här flaskvärmaren värma mjölken var som helst, när som helst. Kokat vatten i termosflaskan hålls varmt i upp till 6 timmar och flaskor kan värmas på 2,5 minuter.
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Värmer var som helst, när som helst

  • Värmer mjölken var ni än är

  • Värmer snabbt

  • Skyddslock till bägare

  • Värmer barnmat också

Termoflaskvärmare för varm mjölk i farten

Ingen ström behövs. Det här är en flaskvärmare du kan ta med dig överallt. Kokat vatten i termosflaskan hålls varmt i upp till 6 timmar och kan användas för att värma flera flaskor.

Varma nappflaskor på bara 2,5 minuter

Varma nappflaskor på bara 2,5 minuter

Flaskvärmaren kan värma 180 ml mjölk på bara 2,5 minuter*.

Enkelt att hälla ur lock

Enkelt att hälla ur lock

Locket som är enkelt att hälla ur är utformat för att slippa spill när du är i farten. Det är tydligt märkt med öppet och stängt läge och är lätt att rengöra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

43

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

08/10/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr empfehlenswert

Eines der besten Geschenke das wir zur Geburt unseres ersten Kindes bekommen haben. Wir benutzen seit Monaten täglich und würden es immer wieder kaufen. Praktisch auch neben dem Bett.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

21/05/2019

Deutschland

Deutschland

Nur zu empfehlen

Ich würde es jeder Zeit wieder kaufen. Hält super lange warm

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF256 Flaschenwärmer für unterwegs

28/08/2017

Italia

Italia

scaldabiberon termico eccellente

un prodotto utilissimo.. pratico, di piccole dimensioni e facile da utilizzare! Uno scaldabiberon che in tantissime occasioni, fin dai primi giorni, mi ha permesso di muovermi senza pensieri! Prodotto eccellette e consigliato... anzi, lo metterei d'obbligo nella lista nascita!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF256 Scaldabiberon termico

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF256 Scaldabiberon termico

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Om du har en 180 ml flaska med en temperatur på 20 ºC

  2. Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor kan inte användas i den här flaskvärmaren.