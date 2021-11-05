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  • Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*
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  • Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*
  • Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*
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  • Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*

Utgått

Philips AventSterilisator för mikrovågsugn, startset

SCF277/01

4.8
| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*
Avent-startsetet för sterilisator för mikrovågsugn är kompakt och lätt – lika bra i hemmet som på resan
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Ultrasnabb sterilisering och lätt att använda

Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*

  • Classic

Tillsätt bara vatten, ladda och placera den i mikron

Tillsätt bara vatten, ladda och placera den i mikron

Tillsätt bara vatten, ladda och placera den i mikron i så lite som två 2 minuter. Den exakta tiden beror på mikrovågsugnens Wattal: två minuter vid 1 100–1 850 Watt, fyra minuter vid 850–1 000 Watt, sex minuter vid 500–850 Watt.

Praktiskt på resan. Passar de flesta mikrovågsugnar.

Praktiskt på resan. Passar de flesta mikrovågsugnar.

Philips Avent sterilisator för mikro har utformats för att passa de flesta mikrovågsugnar på marknaden. Det lilla formatet gör den bekväm på resan, och tack vare storleken kan du alltid ha med dig en steril flaska när du åker på en kort övernattningsutflykt eller längre semester utomlands. Den passar även perfekt som en extra sterilisator till far- eller morföräldrarnas hem. Mått: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Fördelar

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Den här recensionen skrevs för SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

Den här recensionen skrevs för SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 2 min. för 1 100–1 850 W, 4 min. för 850–1 000 W, 6 min. för 500–800 W.