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Utgått
Classic
Tillsätt bara vatten, ladda och placera den i mikron i så lite som två 2 minuter. Den exakta tiden beror på mikrovågsugnens Wattal: två minuter vid 1 100–1 850 Watt, fyra minuter vid 850–1 000 Watt, sex minuter vid 500–850 Watt.
Philips Avent sterilisator för mikro har utformats för att passa de flesta mikrovågsugnar på marknaden. Det lilla formatet gör den bekväm på resan, och tack vare storleken kan du alltid ha med dig en steril flaska när du åker på en kort övernattningsutflykt eller längre semester utomlands. Den passar även perfekt som en extra sterilisator till far- eller morföräldrarnas hem. Mått: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.
Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.
4.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Fördelar
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Den här recensionen skrevs för SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Den här recensionen skrevs för SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
2 min. för 1 100–1 850 W, 4 min. för 850–1 000 W, 6 min. för 500–800 W.