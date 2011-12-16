Söktermer

      Philips Avent Sterilisator för mikro

      SCF281/03

      Övergripande klassificering / 5
      Sterilisera enkelt var som helst

      Sterilisera nappflaskor och tillbehör snabbt och säkert, var du än befinner dig under dagen. Vår portabla design är tillräckligt lätt så att du kan ta den med dig och tillräckligt stor för att rymma fyra flaskor och tillbehör

      Läs mer om produkten

      Sterilisera enkelt var som helst

      • Dödar 99,9 % av skadliga bakterier
      • Steriliserar på två minuter
      • Passar 4 Philips Avent-flaskor
      • Passar de flesta mikrovågsugnar
      Sterilisator för mikro, klart på bara två minuter

      Sterilisator för mikro, klart på bara två minuter

      Ångsterilisatorn för mikro kan användas till att sterilisera nappflaskor och andra produkter på bara 2 minuter, dödar 99,9 % av bakterier. Den exakta tiden beror förstås på mikrovågsugnens wattal. 2 minuter vid 1 200–1 850 W, 4 minuter vid 850–1 100 W, 6 minuter vid 500–800 W.

      Dödar 99,9 % av bakterierna*

      Dödar 99,9 % av bakterierna*

      Ångsterilisatorn för mikro har bevisats döda 99,9 % av alla bakterier.*

      Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar

      Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar

      Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas.

      Steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals

      Steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals

      Sterilisatorn steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals. Upp till 4 Philips Avent-nappflaskor kan steriliseras på en gång.

      Lätt design för sterila nappflaskor i farten

      Lätt design för sterila nappflaskor i farten

      Sterilisatorns lätta och kompakta design gör det lättare att ta den med dig vart du än ska – på semester, besök hos släktingar osv. Nu kan du alltid ha steriliserade nappflaskor och andra produkter inom räckhåll.

      Passar de flesta mikrovågsugnar på marknaden

      Passar de flesta mikrovågsugnar på marknaden

      Ångsterilisatorn för mikro har utformats för att passa praktiskt taget alla mikrovågsugnar på marknaden så att du kan hålla nappflaskor och andra produkter sterila var du än befinner dig.

      Steriliserar bröstpumpar, nappar, bestick och nappflaskor

      Sterilisatorn kan användas till att sterilisera bröstpumpar, nappar, bestick och andra produkter samt nappflaskor.

      Svala säkerhetsklämmor för säkert lock

      Ångsterilisatorn för mikro har svala säkerhetsklämmor som håller locket säkert. Det gör att du kan ta ut sterilisatorn på ett säkert sätt ur mikrovågsugnen, hålla nappflaskor och andra produkter sterila och undvika att bränna dig.

      Tekniska specifikationer

      • Tekniska specifikationer

        Steriliseringstid
        2 min. för 1 200–1 850 W, 4 min. för 850–1 100 W, 6 min. för 500–800 W
        Vattenkapacitet
        200 ml

      • Vikt och mått

        Vikt
        740  g
        Mått
        166 (H), 280 (B), 280 (L)  mm

      • Ursprungsland

        Tillverkad i
        Polen

      • Vad medföljer?

        Ångsterilisator för mikro
        1  delar
        Tång
        1  delar

      • Förpackningsspecifikationer

        Pappersbaserad förpackning**
        Ja

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testresultaten tillhandahålls av ett oberoende testlaboratorium.
      • * Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas
