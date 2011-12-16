SCF281/03
Sterilisera enkelt var som helst
Sterilisera nappflaskor och tillbehör snabbt och säkert, var du än befinner dig under dagen. Vår portabla design är tillräckligt lätt så att du kan ta den med dig och tillräckligt stor för att rymma fyra flaskor och tillbehörLäs mer om produkten
Sterilisator för mikro
Ångsterilisatorn för mikro kan användas till att sterilisera nappflaskor och andra produkter på bara 2 minuter, dödar 99,9 % av bakterier. Den exakta tiden beror förstås på mikrovågsugnens wattal. 2 minuter vid 1 200–1 850 W, 4 minuter vid 850–1 100 W, 6 minuter vid 500–800 W.
Ångsterilisatorn för mikro har bevisats döda 99,9 % av alla bakterier.*
Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas.
Sterilisatorn steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals. Upp till 4 Philips Avent-nappflaskor kan steriliseras på en gång.
Sterilisatorns lätta och kompakta design gör det lättare att ta den med dig vart du än ska – på semester, besök hos släktingar osv. Nu kan du alltid ha steriliserade nappflaskor och andra produkter inom räckhåll.
Ångsterilisatorn för mikro har utformats för att passa praktiskt taget alla mikrovågsugnar på marknaden så att du kan hålla nappflaskor och andra produkter sterila var du än befinner dig.
Sterilisatorn kan användas till att sterilisera bröstpumpar, nappar, bestick och andra produkter samt nappflaskor.
Ångsterilisatorn för mikro har svala säkerhetsklämmor som håller locket säkert. Det gör att du kan ta ut sterilisatorn på ett säkert sätt ur mikrovågsugnen, hålla nappflaskor och andra produkter sterila och undvika att bränna dig.
