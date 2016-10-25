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Utgått
SCF284/02
Dödar 99,9 % av skadliga bakterier
Steriliserar på 6 minuter
Passar 6 Philips Avent-flaskor
Justerbar 3-i-1-design
Sterilisatorns unika design med moduler gör att du kan montera flaskor och tillbehör på ett flexibelt sätt, och enkelt organisera dem. Det blir enkelt att sätta i flaskor och tillbehör. Dessutom kräver den väldigt lite utrymme i köket.
Sterilisatorn använder naturlig ånga för att sterilisera nappflaskor och andra produkter och dödar 99,9 % av skadliga bakterier utan att använda kemikalier. Perfekt för att du ska känna dig trygg med att alla dina nappflaskor och andra produkter är sterila.
Sterilisatorn håller innehållet – nappflaskor, bröstpumpar osv. – sterilt i upp till 24 timmar om locket hålls stängt.
3.7
av 5
249
Recensioner
Mamma
25/10/2016
Suomi
Verifierad köpare
Helpottaa vauvaperheen arkea
Helppo käyttää, nopea ohjelma - päivittäin käytössä
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF284/02 Sähköinen 3-in-1-höyrysterilointilaite
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF284/02 Sähköinen 3-in-1-höyrysterilointilaite
Mummy88
10/07/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
Easy to use great design
I love this product it is so convenient as you can pick what basket you need so the size of the items you can sterilise. It is great to find a steriliser that you can fit the weaning equipment in with ease. We have even been on holiday with the steriliser as was so compact and no need so us to worry about the accommodation not having a microwave and buying another. I like that it says safe for 24hours once done and it only takes 6 mins. It is small so fits in our kitchen table without taking over and the lead is generous so you aren’t restricted. It is easy to delimescale when needed. Fits in my larger bottles from USA so would probably fit any brand.
Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Bettsyj78
07/07/2018
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great slimline design - easy to use
The steriliser has a slim line design which means it doesn't take up the whole worktop. The power cable is just the correct length to keep it from dangling all over the place. The slim line design is fab but very deceiving as I was able to fit everything into one cycle. This is a fantastic steriliser easy to use. Fast sterilisation cycles and I was fully confident they were sterilised properly and safe for my baby to use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.