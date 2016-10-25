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  • Praktisk och effektiv sterilisering
  • Praktisk och effektiv sterilisering
  • Praktisk och effektiv sterilisering
  • Praktisk och effektiv sterilisering
  • Praktisk och effektiv sterilisering
  • Praktisk och effektiv sterilisering
  • Praktisk och effektiv sterilisering

Utgått

Philips AventElektrisk 3-i-1-ångsterilisator

SCF284/02

3.7
| (249) Recensioner
Praktisk och effektiv sterilisering
Genom den justerbara storleken kan Philips Avent 3-i-1 elektrisk ångsterilisator ta upp minsta möjliga utrymme i köket och passar perfekt för de artiklar du vill sterilisera, oavsett om det är några små föremål eller en full laddning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Flexibel, enkel laddning

Praktisk och effektiv sterilisering

  • Dödar 99,9 % av skadliga bakterier

  • Steriliserar på 6 minuter

  • Passar 6 Philips Avent-flaskor

  • Justerbar 3-i-1-design

3-i-1-sterilisator med moduldesign

3-i-1-sterilisator med moduldesign

Sterilisatorns unika design med moduler gör att du kan montera flaskor och tillbehör på ett flexibelt sätt, och enkelt organisera dem. Det blir enkelt att sätta i flaskor och tillbehör. Dessutom kräver den väldigt lite utrymme i köket.

Naturlig ångsterilisering dödar 99,9 % av skadliga bakterier

Naturlig ångsterilisering dödar 99,9 % av skadliga bakterier

Sterilisatorn använder naturlig ånga för att sterilisera nappflaskor och andra produkter och dödar 99,9 % av skadliga bakterier utan att använda kemikalier. Perfekt för att du ska känna dig trygg med att alla dina nappflaskor och andra produkter är sterila.

Sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas

Sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas

Sterilisatorn håller innehållet – nappflaskor, bröstpumpar osv. – sterilt i upp till 24 timmar om locket hålls stängt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

249

Recensioner

25/10/2016

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Helpottaa vauvaperheen arkea

Helppo käyttää, nopea ohjelma - päivittäin käytössä

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF284/02 Sähköinen 3-in-1-höyrysterilointilaite

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF284/02 Sähköinen 3-in-1-höyrysterilointilaite

10/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use great design

I love this product it is so convenient as you can pick what basket you need so the size of the items you can sterilise. It is great to find a steriliser that you can fit the weaning equipment in with ease. We have even been on holiday with the steriliser as was so compact and no need so us to worry about the accommodation not having a microwave and buying another. I like that it says safe for 24hours once done and it only takes 6 mins. It is small so fits in our kitchen table without taking over and the lead is generous so you aren’t restricted. It is easy to delimescale when needed. Fits in my larger bottles from USA so would probably fit any brand.

Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

07/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great slimline design - easy to use

The steriliser has a slim line design which means it doesn't take up the whole worktop. The power cable is just the correct length to keep it from dangling all over the place. The slim line design is fab but very deceiving as I was able to fit everything into one cycle. This is a fantastic steriliser easy to use. Fast sterilisation cycles and I was fully confident they were sterilised properly and safe for my baby to use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 