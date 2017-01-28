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Sterilisera när du är på språng
Dödar 99,9 % av skadliga bakterier
Lättanvänd
Fem påsar för 100 cykler
Alla återanvändbara mikrovågspåsar för ångsterilisering kan användas för att sterilisera flaskor, bröstpumpar och andra produkter för barn på bara 90 sekunder*
Alla mikrovågspåsar för ångsterilisering har bevisats döda 99,9 %** av alla bakterier.
På varje påse finns en kryssruta. Genom att kryssa i rutan kan du snabbt och enkelt hålla reda på hur många gånger varje påse har använts.
4.5
av 5
23
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags
Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
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Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags
Sabz
16/01/2017
United Kingdom
Great for moms on the move
Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.
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Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Vid ett wattal för mikrovågsugnen på > 1 100 W
Gul stafylokock, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes och kolibakterie. Testresultaten görs av ett oberoende testlaboratorium.
Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas