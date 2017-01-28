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  • Sterilisera när du är på språng
  • Sterilisera när du är på språng

Philips AventMikrovågspåsar för sterilisering

SCF297/05

4.5
| (23) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Sterilisera när du är på språng
Philips Avent-påsar för ångsterilisering i mikrovågsugn är ett snabbt, enkelt och effektivt sätt att säkerställa att du alltid har sterila nappflaskor och produkter, oavsett var du är. Flaskorna kan steriliseras i påsarna i mikrovågsugnen på bara 90 sekunder.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Enkel och snabb sterilisering var som helst, när som helst

Sterilisera när du är på språng

  • Sterilisera när du är på språng

  • Dödar 99,9 % av skadliga bakterier

  • Lättanvänd

  • Fem påsar för 100 cykler

Ångsterilisering i mikro, klart på bara 90 sekunder

Ångsterilisering i mikro, klart på bara 90 sekunder

Alla återanvändbara mikrovågspåsar för ångsterilisering kan användas för att sterilisera flaskor, bröstpumpar och andra produkter för barn på bara 90 sekunder*

Dödar 99,9 %** av bakterierna

Dödar 99,9 %** av bakterierna

Alla mikrovågspåsar för ångsterilisering har bevisats döda 99,9 %** av alla bakterier.

Kryssruta för att anteckna påsanvändning

Kryssruta för att anteckna påsanvändning

På varje påse finns en kryssruta. Genom att kryssa i rutan kan du snabbt och enkelt hålla reda på hur många gånger varje påse har använts.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

23

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

2

28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags

17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

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Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags

16/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for moms on the move

Brilliant bit simple way to keep those bottles stored in the most hygienic way. Love it especially when travelling.

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Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF297/05 Microwave steriliser bags

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Vid ett wattal för mikrovågsugnen på > 1 100 W

  2. Gul stafylokock, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes och kolibakterie. Testresultaten görs av ett oberoende testlaboratorium.

  3. Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas