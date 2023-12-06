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  • Lätt napp för känslig hud som andas
  • Lätt napp för känslig hud som andas
  • Lätt napp för känslig hud som andas
  • Lätt napp för känslig hud som andas
  • Lätt napp för känslig hud som andas
  • Lätt napp för känslig hud som andas
  • Lätt napp för känslig hud som andas
  • Lätt napp för känslig hud som andas

Utgått

Philips Aventultra air-napp

SCF349/21

4.7
| (308) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Lätt napp för känslig hud som andas
Trösta ditt barn med en napp som gör att huden kan andas och stödjer en hälsosam tandutveckling. ultra air 18M+ har extra stora lufthål för att hålla känslig hud mjuk och torr, och en extra fast napp för tänder och tandkött som växer.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Perfekt för tänder och tandkött som växer

Lätt napp för känslig hud som andas

  • Extra fast napp

  • 18 m+

  • Ortodontiska och BPA-fria

  • 2-pack

Låter huden andas

Låter huden andas

Extra stora lufthål ventilerar försiktigt barnets hud och håller den mjuk och torr.

Vilar försiktigt mot huden

Vilar försiktigt mot huden

ultra air är utformad med en lätt sköld och rundade kanter för maximal komfort.

Tar hänsyn till den naturliga formen på gom, tänder och tandkött

Tar hänsyn till den naturliga formen på gom, tänder och tandkött

Vår symmetriska napp tar hänsyn till barnets naturliga form på gom, tänder och tandkött. Den är även extra fast, vilket gör den perfekt för munnar som växer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

308

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

06/12/2023

Sverige

Sverige

Bra napp

Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen

Fördelar

Bra runt munnen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

05/12/2023

Sverige

Sverige

Nöjda barn,nöjdare föräldrar

Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.

Fördelar

Passformen

Nackdelar

Ingen nackdel.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Breathe Easy

I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.

Fördelar

The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.

Nackdelar

It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ultra air SCF349/18 nappattrapp

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024. 

  1. Inte bittålig! Tillverkad i ett fastare silikonmaterial än vår 6–18M ultra air-napp

  2. Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning

  3. Det främsta globala nappmärket