SCF355/09
Snabb och jämn uppvärmning
När det är dags för bebisens nästa måltid kan du försiktigt värma upp mjölken eller maten på tre minuter. Den värmer upp gradvis och kontinuerligt för att förhindra heta partier. Den är enkel att använda, har en praktisk upptiningsinställning och kan även användas för att värma barnmat.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Snabb flaskvärmare
Utformad med bara en del så att rengöringen är enkel och du kan tillbringa mer tid med ditt barn.
Vrid bara på vredet för att slå på nappflaskvärmaren och välj uppvärmningsinställning. Flaskvärmaren levereras med en användbar uppvärmningsguide så att du enkelt kan ta reda på hur lång tid uppvärmningen tar.
Flaskvärmaren är helt kompatibel med alla Philips Avent-flaskor och behållare*. Använd den för att smidigt värma flaskor och barnmatbehållare.
Flaskvärmaren har en praktisk upptiningsinställning. Säkrare än upptining i mikrovågsugnen och mer praktisk än att använda vatten. Du väljer bara inställning för att tina fryst mjölk eller barnmat.
Flaskvärmaren värmer snabbt och jämnt. Heta partier förhindras genom att mjölken hela tiden cirkulerar när den värms.
Flaskvärmaren värmer 150 ml mjölk på bara 3 minuter*.
Förutom att värma nappflaskor kan du också använda flaskvärmaren till att varsamt och jämnt värma barnmat.
Mjölk eller barnmat värms upp långsamt och hålls varm vid rätt temperatur, så att den är klar när du behöver den.
