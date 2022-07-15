Söktermer

      Philips Avent Advanced Snabb flaskvärmare

      SCF355/09

      Övergripande klassificering / 5
      När det är dags för bebisens nästa måltid kan du försiktigt värma upp mjölken eller maten på tre minuter. Den värmer upp gradvis och kontinuerligt för att förhindra heta partier. Den är enkel att använda, har en praktisk upptiningsinställning och kan även användas för att värma barnmat.

      Läs mer om produkten

      Snabb och jämn uppvärmning

      Värmer upp jämnt på bara tre minuter

      • Jämn uppvärmning, inga heta partier
      • Värmer snabbt
      • Varsam upptining
      • Varmhållningsfunktion
      Tillverkad i ett stycke för enkel rengöring

      Tillverkad i ett stycke för enkel rengöring

      Utformad med bara en del så att rengöringen är enkel och du kan tillbringa mer tid med ditt barn.

      Lättanvänd med bra uppvärmningsguide

      Lättanvänd med bra uppvärmningsguide

      Vrid bara på vredet för att slå på nappflaskvärmaren och välj uppvärmningsinställning. Flaskvärmaren levereras med en användbar uppvärmningsguide så att du enkelt kan ta reda på hur lång tid uppvärmningen tar.

      Kompatibel med Philips Avent-flaskor och de flesta varumärken

      Kompatibel med Philips Avent-flaskor och de flesta varumärken

      Flaskvärmaren är helt kompatibel med alla Philips Avent-flaskor och behållare*. Använd den för att smidigt värma flaskor och barnmatbehållare.

      Varsam upptiningsinställning för nappflaskor

      Varsam upptiningsinställning för nappflaskor

      Flaskvärmaren har en praktisk upptiningsinställning. Säkrare än upptining i mikrovågsugnen och mer praktisk än att använda vatten. Du väljer bara inställning för att tina fryst mjölk eller barnmat.

      Värmer snabbt och jämnt

      Värmer snabbt och jämnt

      Flaskvärmaren värmer snabbt och jämnt. Heta partier förhindras genom att mjölken hela tiden cirkulerar när den värms.

      Värmer nappflaskor på 3 minuter

      Värmer nappflaskor på 3 minuter

      Flaskvärmaren värmer 150 ml mjölk på bara 3 minuter*.

      Använd för att värma barnmat också

      Använd för att värma barnmat också

      Förutom att värma nappflaskor kan du också använda flaskvärmaren till att varsamt och jämnt värma barnmat.

      Håll mjölken varm

      Håll mjölken varm

      Mjölk eller barnmat värms upp långsamt och hålls varm vid rätt temperatur, så att den är klar när du behöver den.

      Tekniska specifikationer

      • Tekniska specifikationer

        Strömförbrukning
        275  W
        Spänning
        220 V~, 50 Hz
        Strömförbrukning (avstängt läge)
        <0,3 W (tidsperiod innan avstängt läge aktiveras automatiskt: <1 min)

      • Vikt och mått

        Produktmått (b x h x d)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Paketstorlek (B x H x D)
        175 x 185 x 160  mm

      • Ursprungsland

        Formgiven i
        Europa
        Producerad i
        Kina

      • Vad medföljer?

        Flaskvärmare
        1  delar

      • Förpackningsspecifikationer

        Pappersbaserad förpackning**
        Ja

      • För 150 ml mjölk vid en temperatur på 22 °C i en Philips Natural-flaska på 260 ml
      • Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor kan inte användas i den här flaskvärmaren.
      • * Under övergångsperioden kan både gamla och nya pappersförpackningar användas
