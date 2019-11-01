SCF358/02
Smart och enkel uppvärmning
Tillaga perfekt uppvärmd mat på några minuter med en flaskvärmare som hanterar temperaturen åt dig. Den smarta temperaturkontrollsensorn justerar automatiskt uppvärmningen för snabb och jämn uppvärmning.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Snabb flaskvärmare
Ställ in mjölkvolymen, tryck på start och låt den smarta temperaturkontrollen ta hand om resten åt dig. Den känner av mjölkens initiala temperatur och värmer snabbt upp den till perfekt temperatur och håller den där i upp till 60 minuter.
Vill du ha extra mat i frysen? Flaskvärmaren tinar även snabbt mjölk- och barnmatsbehållare.
När barnet är redo att gå över till fast föda tinar och värmer flaskvärmaren även upp barnmatsbehållare.
Utformad med bara en del så att rengöringen är enkel och du kan tillbringa mer tid med ditt barn.
Vår flaskvärmare håller mjölken varm i upp till 60 minuter, ifall du behöver mer flexibilitet vid måltiderna. Stängs sedan av automatiskt, vilket ger dig sinnesro.
Utformad för att passa barnets favoritflaskor från Philips Avent och de flesta ledande varumärken för flaskor och barnmatsbehållare.
