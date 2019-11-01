SCF358/10
Smart och enkel uppvärmning
Värm mat på bara tre minuter* med en flaskvärmare som hanterar temperaturen åt dig. Den smarta temperaturkontrollsensorn justerar automatiskt uppvärmningen för snabb och jämn uppvärmning.Läs mer om produkten
Presentförpackning med flaskvärmare
Ställ in mjölkvolymen, tryck på start och låt den smarta temperaturkontrollen ta hand om resten åt dig. Den känner av mjölkens initiala temperatur och värmer snabbt upp den till perfekt temperatur och håller den där i upp till 60 minuter.
Värm mjölk precis som sjuksköterskor gör på sjukhus med hjälp av vattenbad. Jämfört med andra metoder bevarar den här metoden mjölkproteinerna som är viktiga för att bygga upp barnets immunförsvar bättre. Vår skonsamma och snabba teknik bidrar till barnets hälsosamma utveckling med varje måltid.
Vår flaskvärmare håller mjölken varm i upp till 60 minuter, ifall du behöver mer flexibilitet vid måltiderna. Stängs sedan av automatiskt, vilket ger dig sinnesro.
Vill du ha extra mat i frysen? Flaskvärmaren tinar även snabbt mjölk- och barnmatsbehållare.
När barnet är redo att gå över till fast föda tinar och värmer flaskvärmaren även upp barnmatsbehållare.
Utformad med bara en del så att rengöringen är enkel och du kan tillbringa mer tid med ditt barn.
Utformad för att passa barnets favoritflaskor från Philips Avent och de flesta ledande varumärken för flaskor och barnmatsbehållare.
Natural Response-nappen fungerar med barnets naturliga drickrytm**: nappen har en unik öppning som endast släpper ut mjölk när barnet aktivt dricker. AirFree-ventilen är utformad för extra skydd mot kolik, gaser och reflux genom att den förhindrar att luft kommer in i barnets mage när hen matas i upprätt läge.
