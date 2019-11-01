Söktermer

      Philips Avent Premium Presentförpackning med flaskvärmare

      SCF358/10

      1 utmärkelse

      Smart och enkel uppvärmning

      Värm mat på bara tre minuter* med en flaskvärmare som hanterar temperaturen åt dig. Den smarta temperaturkontrollsensorn justerar automatiskt uppvärmningen för snabb och jämn uppvärmning.

      Smart och enkel uppvärmning

      Din guide till matberedning

      • Jämn uppvärmning, inga heta partier
      • Snabbuppvärmnings- och upptiningsläge
      • Lämplig för mjölk och barnmat
      Smart temperaturkontroll som väljer det perfekta uppvärmningsläget

      Smart temperaturkontroll som väljer det perfekta uppvärmningsläget

      Ställ in mjölkvolymen, tryck på start och låt den smarta temperaturkontrollen ta hand om resten åt dig. Den känner av mjölkens initiala temperatur och värmer snabbt upp den till perfekt temperatur och håller den där i upp till 60 minuter.

      Använder vattenbad av sjukhusstandard

      Använder vattenbad av sjukhusstandard

      Värm mjölk precis som sjuksköterskor gör på sjukhus med hjälp av vattenbad. Jämfört med andra metoder bevarar den här metoden mjölkproteinerna som är viktiga för att bygga upp barnets immunförsvar bättre. Vår skonsamma och snabba teknik bidrar till barnets hälsosamma utveckling med varje måltid.

      Håller mjölken varm i upp till 60 min och stängs av automatiskt

      Håller mjölken varm i upp till 60 min och stängs av automatiskt

      Vår flaskvärmare håller mjölken varm i upp till 60 minuter, ifall du behöver mer flexibilitet vid måltiderna. Stängs sedan av automatiskt, vilket ger dig sinnesro.

      Upptiningsfunktion för behållare med fryst mjölk och barnmat

      Upptiningsfunktion för behållare med fryst mjölk och barnmat

      Vill du ha extra mat i frysen? Flaskvärmaren tinar även snabbt mjölk- och barnmatsbehållare.

      Värmer upp barnmatsbehållare och mjölk

      Värmer upp barnmatsbehållare och mjölk

      När barnet är redo att gå över till fast föda tinar och värmer flaskvärmaren även upp barnmatsbehållare.

      Enkel att rengöra

      Enkel att rengöra

      Utformad med bara en del så att rengöringen är enkel och du kan tillbringa mer tid med ditt barn.

      Kompatibel med de flesta ledande varumärken för flaskor och barnmatsbehållare

      Kompatibel med de flesta ledande varumärken för flaskor och barnmatsbehållare

      Utformad för att passa barnets favoritflaskor från Philips Avent och de flesta ledande varumärken för flaskor och barnmatsbehållare.

      Natural Response-flaska med Airfree-ventil

      Natural Response-flaska med Airfree-ventil

      Natural Response-nappen fungerar med barnets naturliga drickrytm**: nappen har en unik öppning som endast släpper ut mjölk när barnet aktivt dricker. AirFree-ventilen är utformad för extra skydd mot kolik, gaser och reflux genom att den förhindrar att luft kommer in i barnets mage när hen matas i upprätt läge.

      Tekniska specifikationer

      • Produktmaterial

        Flaskvärmare
        • PP
        • ABS
        Nappflaska
        PP
        Napp
        Silikon

      • Tekniska specifikationer

        Spänning
        220–240 V ~ 50–60 Hz
        Strömförbrukning
        400  W
        Strömförbrukning (standbyläge)
        < 0,3 W (tidsperiod innan standbyläge aktiveras automatiskt: < 1 min)

      • Vikt och mått

        Produktmått (b x h x d)
        133 x 160 x 148  mm
        Paketstorlek (B x H x D)
        240 x 185 x 148  mm

      • Ursprungsland

        Flaskvärmare
        Tillverkad i Kina
        Nappflaska
        Tillverkad i Indonesien

      • Vad medföljer?

        260 ml-nappflaska
        1 st.
        AirFree-ventil
        1 st.
        Mediumnapp
        1 st.

      • Utvecklingsstadier

        Nappflaska
        3-6 m

      • Förpackningsspecifikationer

        Pappersbaserad förpackning*
        Ja

      • För 150 ml mjölk vid en temperatur på 22 °C i en Philips Natural-flaska på 260 ml
      • * Natural Response-nappen frigör endast mjölk när barnet aktivt dricker. Barnet kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar.
