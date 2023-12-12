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Utgått
Med knapp som lyser i mörkret
Ortodontiska och BPA-fria
2-pack
0-6 m
Extra stora lufthål ger ventilation och håller barnets hud torrare samtidigt som nappen tröstar.
Vi har bett föräldrar svara på hur småttingarna gillar våra nappar med struktur i silikon, och i genomsnitt svarade på 98 % att deras barn tar ultra soft- och ultra air-napparna från appen Philips Avent.
Använd ultra airs knapp som lyser i mörkret för att snabbt hitta ditt barns napp utan att behöva tända några lampor.
4.7
av 5
343
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Sofyy
12/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Bra form på både sugdelen och nappen
Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.
Fördelar
Bra form på sugdelen
Nackdelar
Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp
Pussan
11/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Napparna är så bra.
Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.
Fördelar
Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp
Emilia 23
11/12/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Det är fantastiska nappar
De syns i mörkret och är som allt annat från Philips helt fantastiska.
Fördelar
Bra kvalitet och lyser i mörkret så de är enkla att hitta på natten
Nackdelar
-
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ultra air SCF376/18 nappattrapp
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 8 139 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2024.
2016–2017 års konsumenttester i USA visar att i genomsnitt 98 % av barn tar Philips Avent-nappen med len textur som används i ultra air och ultra soft-napparna.
Av hygieniska skäl bör du byta ut nappen efter fyra veckors användning.