      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care, handsfreeanvändning, bärbar

      SCF495/11

      Fria händer. Mer fritid.

      Ditt barn och din tid är båda värdefulla. Med Philips Avent Natural Care bärbar bröstpump för handsfreeanvändning har du händerna fria. Den är utformad för att efterlikna barnets sugrytm och erbjuder prestanda av sjukhuskvalitet i en diskret och läckagesäker design

      Fria händer. Mer fritid.

      Efterliknar barnets sugrytm

      • Pump med sjukhusstyrka efterliknar barnets sugrytm
      • Genomskinliga koppar med lampa inuti
      • Lätt att rengöra och montera med ett fåtal delar
      • Passar 99 % av alla mammor
      • Unikt SkinSense-skydd
      Friheten att pumpa överallt

      Friheten att pumpa överallt

      Vår första bärbara bröstpump kombinerar prestanda av sjukhuskvalitet med en lätt design som sitter bekvämt i bh:n. Du kan använda den överallt – i soffan, vid skrivbordet eller när du tar en promenad. Din tid. Ditt val.

      Prestanda av sjukhuskvalitet, bärbar

      Prestanda av sjukhuskvalitet, bärbar

      Till skillnad från andra bärbara pumpar behöver du inte välja mellan frihet och effektivitet. Vår motor har prestanda av sjukhuskvalitet som påminner om en traditionell pump – skillnaden är dock att den här pumpen är bärbar. Tack vare de uppladdningsbara batterierna kan du enkelt fortsätta pumpa diskret var du än befinner dig.

      Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

      Pumpa effektivt* med en rytm som efterliknar barnets rytm

      Vår första bärbara pump efterliknar ett barns naturliga sugrytm, vilket gör den upp till dubbelt så snabb som de flesta andra bärbara pumpar**. Det är ju trots allt bebisarna som vet bäst hur man dricker! Därför har vi utformat den här pumpen med målet att hjälpa dig att pumpa ut så mycket mjölk som möjligt, samtidigt som du sparar värdefull tid.

      Silikontratt som formar sig efter bröstet

      Silikontratt som formar sig efter bröstet

      Med vår SkinSense-brösttratt i silikon kan du pumpa bekvämt. Den är tillverkad av livsmedelsgodkänt silikon och formar sig efter bröstet med hjälp av kroppens naturliga värme så att du kan pumpa bekvämt varje gång.

      Lätt att kontrollera bröstvårtans placering och mjölkflödet

      Lätt att kontrollera bröstvårtans placering och mjölkflödet

      Använd våra genomsynliga koppar som vägledning från början till slut. Du kan enkelt se om du har placerat koppen rätt på bröstvårtan och om mjölken rinner. En inbyggd, svag lampa gör att du alltid ser vad som händer, även på natten.

      Läckagefri, även när du rör på dig

      Läckagefri, även när du rör på dig

      Självförtroende är A och O, och därför har vi sett till att vår pump skyddar varje droppe mjölk, oavsett hur du rör dig. Våra brösttrattar i silikon sluter tätt runt brösten, och locket förhindrar att mjölken rinner ut, även när du rör på dig.

      Lätt att rengöra och sätta ihop igen

      Lätt att rengöra och sätta ihop igen

      När du har pumpat klart går rengöringen snabbt och lätt. Pumpen är enkel att ta isär, rengöra och sätta ihop igen, och kopparna tål både maskindisk och sterilisator. Snabb och smidig rengöring varje gång.

      Anpassa pumpningen

      Anpassa pumpningen

      Få ut mesta möjliga av varje pumpning med 8 stimuleringsnivåer för att sätta igång mjölkflödet och 16 sugnivåer för att pumpa ut mjölken. Justera inställningarna under pumpningen och använd navigeringslampan för att hitta rätt inställningar, även i mörker. Pumpen sparar automatiskt inställningarna så att du slipper ställa in dem nästa gång.

      Hitta din perfekta passform

      Rätt passform på brösttratten är viktigt för att få en bekväm pumpning. Vår lösning för att du alltid ska kunna pumpa bekvämt? Ett sortiment med trattinsatser i olika storlekar som passar 99 % av alla mammor – och alla medföljer den bärbara pumpen. Använd kortet för bröstvårtsstorlek för att snabbt hitta rätt passform och börja pumpa.

      Batteri som stöder en aktiv livsstil

      Ingen strömsladd och lång batteritid? Det är verklig frihet när man har ett fullspäckat schema. En batteriladdning räcker till tio pumptillfällen (15 minuter per pumpning) så du kan pumpa var du än befinner dig under dagen.

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Källa
        Uppladdningsbart batteri/USB-C (adapter medföljer inte)

      • Material

        Membran
        Flytande silikon
        Brösttratt
        Flytande silikon
        Kopp, brösttrattsskydd
        Polypropylen
        Ventil
        Flytande silikon
        Insatser
        Flytande silikon

      • Vad medföljer?

        Kopp
        2
        Laddningsbar motorenhet
        2 st.
        USB-C-kabel
        1 st.
        Brösttrattsskydd
        2 st.
        Kort för bröstvårtsstorlek
        1 st.
        Insats 19 mm
        2 st.
        Brösttratt (27 mm)
        2 st.
        Insats 15 mm
        2 st.
        Insats 17 mm
        2 st.
        Insats 21 mm
        2 st.
        Insats 24 mm
        2 st.

      • Funktioner

        Flexibla rörelser
        Handsfreeanvändning, bärbar
        Anpassade inställningar
        • 16 sugnivåer i pumpläget
        • 8 sugnivåer i stimuleringsläget
        Motorenhet
        Ger tio pumptillfällen
        Brösttratt och insatser
        Passar 99 % av alla mammor

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.
      • Effektiviteten avser produktens tekniska prestanda.
      • * Avser pumpens sugfrekvens.

