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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Utgått

Philips AventClassic+-nappflaska

SCF563

4.3
| (126) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
Vår klassiska+-flaskas Airflex-ventil och napp med struktur är utformad för att minimera avbrott i matning och obehag. Med dess inbyggda antikolikventil, släpps luft ut i flaskan och bort från barnets mage.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Utformad för kontinuerlig matning

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

  • 2 flaskor

  • 260 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Ventil som minskar tecken på kolik*

Ventil som minskar tecken på kolik*

Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

60 % mindre kinkighet på kvällen*

60 % mindre kinkighet på kvällen*

Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

126

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.

  2. Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.

  3. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.