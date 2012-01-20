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Utgått
SCF600/11
200 ml
Mjuk pip, 6 m+
Det förslutningsbara locket håller pipen ren under resan och garanterar en läckagefri transport
Den patenterade ventilen på Philips Avent-pipmuggen kontrollerar flödet och förhindrar spill, även om den hålls upp och ned eller lämnas på sidan
Den här mjuka och flexibla pipen är det perfekta första steget från bröst till flaska eller mugg
1.7
av 5
6
Recensioner
eentervredenklant
20/01/2012
Nederland
een tevreden klant
Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters
Nam75
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters
Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters
bandietje
13/02/2014
Nederland
Teleurstelling
Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht
Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters
Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters
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