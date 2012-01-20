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  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten
  • Hygien i farten

Utgått

Philips AventMugg utan dekoration

SCF600/12

1.7
| (6) Recensioner
Hygien i farten
Philips AVENT-muggar för småbarn utgör det enkla steget från flaska till mugg. Det uppfällbara locket håller pipen ren hela tiden, även i farten. Muggen är förbluffande spillsäker vare sig den skakas eller kastas upp i luften, och den är enkel att dricka ur
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Inget spill, enkelt att dricka

Hygien i farten

  • 200 ml

  • Mjuk pip, 6 m+

  • Med handtag

Mjuk pip med patenterad och spillfri ventil

Mjuk pip med patenterad och spillfri ventil

Den patenterade ventilen på Philips Avent-pipmuggen kontrollerar flödet och förhindrar spill, även om den hålls upp och ned eller lämnas på sidan

Mjuk, flexibel pip för enkel övergång

Mjuk, flexibel pip för enkel övergång

Den här mjuka och flexibla pipen är det perfekta första steget från bröst till flaska eller mugg

Handtagen är utformade så att små händer bekvämt kan hålla i muggen

Handtagen är utformade så att små händer bekvämt kan hålla i muggen

Handtagen är speciellt utformade så att små händer bekvämt kan hålla i muggen. Handtagen är enkla att fästa eller ta bort så att muggen kan användas med eller utan

Tekniska specifikationer

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1.7

av 5

6

Recensioner

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters

Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters

Den här recensionen skrevs för SCF600/12 Beker voor peuters

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