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Utgått
260 ml
Pip för små barn, 12 m+
Det förslutningsbara locket håller pipen ren under resan och garanterar en läckagefri transport
Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.
En bittålig pip för barn som är vana vid att dricka ur mugg, perfekt vid tandbildning
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF602/01 Pikkulasten mukit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.