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  • Enkel överföring från flaska till mugg
  • Enkel överföring från flaska till mugg
  • Enkel överföring från flaska till mugg
  • Enkel överföring från flaska till mugg

Utgått

Philips AventMugg för små barn

SCF602/01

5
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Enkel överföring från flaska till mugg
Philips Avent BPA-fria Magic är förbluffande spillsäker vare sig den skakas, kastas upp i luften eller välts omkull, och den är enkel att dricka ur. De ventilförsedda piparna passar även på nappflaskorna så att även dessa blir spillsäkra.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Inget spill, enkelt att dricka

Enkel överföring från flaska till mugg

  • 260 ml

  • Pip för små barn, 12 m+

Förslutningsbart lock som håller pipen ren

Förslutningsbart lock som håller pipen ren

Det förslutningsbara locket håller pipen ren under resan och garanterar en läckagefri transport

Spillfri pip med patenterad ventil

Spillfri pip med patenterad ventil

Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.

Hård pip för barn över tolv månader

Hård pip för barn över tolv månader

En bittålig pip för barn som är vana vid att dricka ur mugg, perfekt vid tandbildning

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
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2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF602/01 Pikkulasten mukit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF602/01 Pikkulasten mukit

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 