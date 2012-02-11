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  • Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
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Utgått

Philips Avent VIAAvent-förvaringssystem

SCF614/10

5
| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring
Philips Avent-förvaringssystem är ett mångsidigt, utrymmesbesparande förvaringssystem som är utformat att växa med barnet. Använd samma kopp till att förvara bröstmjölk och barnmat till barnet i. Den passar till alla Philips Avent-bröstpumpar och -dinappar.
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Philips Avent-förvaringssystem för enkel förvaring

  • Lock

Läckagesäkert system som vrids på

Läckagesäkert system som vrids på

För säker förvaring och transport

Perfekt i farten

Perfekt i farten

Perfekt för förvaring och transport

Använd med Philips Avent-behållare för bröstmjölk

Lock för bröstmjölksförvaring kan användas med Philips Avent-förvaringsbehållare för bröstmjölk.

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Recensioner

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5.0

av 5

5

Recensioner

100%

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4
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1

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

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14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

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15/05/2012

España

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

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