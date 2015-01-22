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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Utgått

Philips AventAntikoliknapp

SCF631/27

4.2
| (15) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
Vår napp som motverkar kolik är utformad för kontinuerlig matning. Luft leds in i flaskan och bort från barnets mage. Den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop, vilket minskar antalet avbrott i matningen och obehag.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

  • 2 st

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

Ventil som minskar tecken på kolik*

Ventil som minskar tecken på kolik*

Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

60 % mindre kinkighet på kvällen*

60 % mindre kinkighet på kvällen*

Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

15

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

2

22/01/2015

Danmark

Danmark

Perfekt amning.

Dette produkt har jeg anvendt til begge mine børn efter at have testet andre modeller. den er nem at rengøre og vedligeholde. og har barnet tænder holder den til de bidder i den. Vil klart anbefale dette produkt. Har ikke haft kolikbarn efter køb af dette produkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Antikolik-sut

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Antikolik-sut

18/08/2020

France

France

Verifierad köpare

Produit conforme.

Ce produit est l'original, et correspond exactement à ma recherche à un prix abordable. Merci.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tétine Anti-colic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tétine Anti-colic

16/09/2016

España

España

Verifierad köpare

Cumple la función anticolico

Va muy bien con las mamaderas, de muy buena calidad.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tetina anticólicos

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tetina anticólicos

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.

  2. Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.

  3. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.

  4. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011