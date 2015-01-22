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Utgått
2 st
Dinapp för nyfödda
0 m+
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
4.2
av 5
15
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
andersenpink
22/01/2015
Danmark
Perfekt amning.
Dette produkt har jeg anvendt til begge mine børn efter at have testet andre modeller. den er nem at rengøre og vedligeholde. og har barnet tænder holder den til de bidder i den. Vil klart anbefale dette produkt. Har ikke haft kolikbarn efter køb af dette produkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Antikolik-sut
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Antikolik-sut
Titou66
18/08/2020
France
Verifierad köpare
Produit conforme.
Ce produit est l'original, et correspond exactement à ma recherche à un prix abordable. Merci.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tétine Anti-colic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tétine Anti-colic
Gabyarg
16/09/2016
España
Verifierad köpare
Cumple la función anticolico
Va muy bien con las mamaderas, de muy buena calidad.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tetina anticólicos
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF631/27 Tetina anticólicos
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.
Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011