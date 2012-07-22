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Utgått
2 st
Napp med långsamt flöde
1 m+
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
4.4
av 5
16
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
kayla9412
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Emmaroon
22/07/2012
United Kingdom
it looks great and great features
i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Jeeby
09/11/2011
United Kingdom
Highly recommended
Used this along with Avent bottles when I had problems breastfeeding alone when my baby was 1 month old. Now I am breastfeeding and using around 3 bottles a day. Don't have any problems with colic either. I think Avent products are very user friendly and reasonably priced compared to the alternatives.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.
Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011